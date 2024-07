Il Festival Anderas approda ad Ales: l'omaggio ad Antonio Gramsci

Domani, 19 luglio, il Festival Letterario Anderas farà tappa ad Ales, presso la Casa Natale di Antonio Gramsci, situata in corso Cattedrale 14. In onore del grande intellettuale, politico e linguista sardo, e in collaborazione con l’associazione Clair de Lune, è stato organizzato un evento speciale intitolato “Parola di Gramsci”. La serata prevede un reading di testi gramsciani accompagnato da selezioni musicali eseguite alla chitarra da Martina Garau. L’evento avrà inizio alle 19. “È uno degli appuntamenti dell’estate – spiega Ignazio Ibba, presidente dell’associazione Casa Natale Gramsci -, realizzato con la Fondazione Faustino Onnis, di cui siamo partner. Nella nostra programmazione, abbiamo anche quest’anno, per la quinta edizione, la rassegna cinematografica ‘Cine Marmilla’, con una proiezione, ogni giovedì, di film storici, girati o prodotti in Sardegna, insieme a documentari e fiction. Anche quest’anno, poi, ospiteremo a settembre la manifestazione RockXGramsci, band che si alterneranno dal vivo, e apertura del concerto con la lettura di un passo di Gramsci, stavolta sul valore della legalità. A rimarcare quanto sia attuale il suo pensiero, gli scritti

