Gli autisti dell'ambulanza di Oristano attendono il pagamento

Diversi autisti dell’ambulanza dell’autorimessa di Alghero, tra cui alcuni lavoratori provenienti da Oristano, stanno vivendo una situazione di grande disagio. I dipendenti sono ancora in attesa del pagamento per le ore straordinarie svolte nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2022. Nonostante due anni di solleciti e una delibera firmata che autorizzava il pagamento, l’Azienda sanitaria locale di Sassari non ha ancora saldato il debito. Durante la pandemia di Covid-19, gli autisti hanno sacrificato il proprio tempo libero e utilizzato i mezzi personali per garantire un pronto intervento alle emergenze sanitarie dell’Asl. Tuttavia, l’azienda sanitaria non ha rispettato gli obblighi contrattuali, non riconoscendo adeguatamente l’impegno straordinario dimostrato dai dipendenti. La recente proposta di considerare le prestazioni straordinarie come ordinarie è stata accolta con grande delusione e percepita come una mancanza di rispetto verso il lavoro svolto. Il protrarsi di questa situazione ha generato un diffuso malcontento tra gli autisti, che si sentono penalizzati nonostante il sacrificio personale fatto per supportare l’Azienda sanitaria locale in un periodo di crisi

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

