Gianfranco Poddesu muore in un incidente, ecco cosa è successo

Gianfranco Poddesu, un uomo di 59 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via Is Mirrionis, a Cagliari, nei pressi dell’incrocio con via Gippi. La vittima, alla guida della sua moto Honda, è deceduta sul colpo a seguito dello scontro con un’automobile. Gianfranco avrebbe compiuto 60 anni la prossima settimana, un traguardo che non ha potuto raggiungere. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale del 118-Areus, giunto con un’ambulanza, ogni tentativo di rianimazione è stato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Le dinamiche precise dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per eseguire i rilievi e cercare di ricostruire quanto accaduto. Il corpo di Gianfranco è stato trasferito al cimitero e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Il tragico evento riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni incroci cittadini e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza stradale, soprattutto nelle ore serali. La città si

