Codici avvia verifiche per tutelare i consumatori

L’associazione Codici ha avviato un’indagine su Booking, il noto portale di prenotazione di alloggi, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, tra cui alcuni residenti in provincia di Oristano. Tra le lamentele più comuni figurano soggiorni qualitativamente inferiori rispetto a quanto pubblicizzato, spese extra non previste e assistenza clienti insufficiente. “Sempre più consumatori scelgono di prenotare la vacanza online – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici –, ma al vantaggio di fare tutto con un click, magari approfittando anche di sconti ed offerte, a volte fanno seguito brutte sorprese. Parliamo di disagi perché la sistemazione è diversa da quella scelta, problemi di natura economica perché subentrano spese non preventivate e difficoltà nel ricevere assistenza. Sono situazioni più frequenti di quanto si possa immaginare e che coinvolgono anche agenzie di viaggio particolarmente note come Booking.com. Abbiamo iniziato a raccogliere diverse segnalazioni da parte di consumatori che si sentono danneggiati. Nel caso di Booking.com, abbiamo deciso di avviare una campagna di assistenza per i consumatori e di richiedere l’intervento dell’Antitrust al fine

