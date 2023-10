Territorio e cultura a San Vero Milis, con Mediterranea e la Biennale “Federico Garcia Lorca”

Eventi Un ricco programma distribuito tra diverse sedi

La chiesa di Santa Sofia a San Milis

San Vero Milis

Giornate dedicate alla cultura e al territorio a San Vero Milis, con la terza Biennale d’arte “Federico Garcia Lorca” e il progetto Mediterranea: dal 22 al 29 ottobre in programma tanti eventi.

Si parte domenica con l’apertura della Biennale, in collaborazione con la Fondazione Daga, al Ros’e Mari Farm & Greenhouse di Donigala dalle 10: l’esposizione si estenderà poi dal 23 ottobre alle 18 al Centro polivalente di Riola Sardo e nella sua sede principale, il Museo civico di San Vero Milis, dal 25 ottobre, con taglio del nastro alle 17.

Oltre alle mostre e agli spazi espositivi dedicati agli artisti, il ricco calendario prevede degli incontri letterari (qui il programma completo ) che si susseguiranno fino al 29 ottobre.

Anche l’associazione culturale “I.s.t.e.l.l.a.s.” di Simaxis parteciperà alla Biennale, allestendo un punto informazioni e proponendo numerose iniziative (disponibili qui ). “Il nome della nostra associazione altro non è che l’acronimo di ‘Itinerari – Servizi – Teatro e Tradizione – Educazione – Lingua e Cultura – Laboratori – Ambienti – Sardegna’”, ha spiegato la presidente Patrizia Marras. “Si è costituita nel 2004 con lo scopo di promuovere il patrimonio culturale, la salvaguardia, la divulgazione e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell’ambiente della Sardegna. Proponiamo inoltre gemellaggi con luoghi e territori (nell’isola e fuori dall’isola) finalizzati alla realizzazione di scambi culturali e di reciproca conoscenza tra la Sardegna e il resto del mondo”.

Dal 27 al 29 ottobre al via anche il Progetto Mediterranea: di ritorno a San Vero Milis per il secondo anno, il festival che si propone di valorizzare il patrimonio culturale ed economico dei territori. Il taglio del nastro è fissato per le 10, seguirà l’apertura degli stand e numerosi convegni (il programma completo è disponibile qui ).

Mercoledì, 18 ottobre 2023

