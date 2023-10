Tecnologia, una vetrina a Barcellona per 8 imprese sarde. Via alle candidature

Cagliari

Sardegna ricerche avrà uno spazio espositivo alla rassegna mondiale “4YFN 2024”

Saranno otto le startup o piccole e medie imprese innovative che Sardegna Ricerche porterà al “4YFN 2024” (4 Years From Now) di Barcellona. L’evento – in programma dal 26 al 29 febbraio 2024 – è organizzato nell’ambito del Mobile World Congress, il più importante appuntamento mondiale dedicato alla tecnologia mobile. Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per selezionare le imprese innovative che potranno partecipare al “4YFN 2004” grazie a un contributo economico a parziale copertura delle spese e a uno spazio espositivo garantito dall’agenzia regionale.

Le startup e le PMI innovative interessate dovranno trasmettere la propria candidatura entro il 6 novembre. La documentazione indicata nell’avviso dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con la dicitura “Manifestazione d’interesse per partecipazione a 4YFN 2024”.

Il 4YFN è un evento di rilievo internazionale dedicato alle startup. Nell’edizione 2023, gli stand del 4YFN sono stati visitati da oltre 40mila visitatori e le startup presenti hanno avuto la possibilità di incontrare più di mille tra investitori. L’edizione 2024 segna il decennale dell’evento ed è attesa una partecipazione superiore a quella dell’anno precedente.

“Uno degli obiettivi di Sardegna Ricerche è quello di supportare lo sviluppo tecnologico delle imprese sarde e contribuire a farne crescere la competitività”, ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale dell’agenzia, che ha poi ricordato i risultati di successo ottenuti dalle imprese sarde portare dall’ente a eventi simili come il Ces di Las Vegas.

Martedì, 31 ottobre 2023