A Usellus festa per i 40 anni della biblioteca, a Villa Verde famiglie a teatro

Usellus

Due appuntamenti per il fine settimana nel territorio del Consorzio Due Giare

Un altro fine settimana con appuntamenti fra cultura e spettacolo nel territorio del Consorzio Due Giare. La biblioteca comunale di Usellus spegne 40 candeline. L’anniversario dell’apertura dell’importante spazio culturale per la comunità di Usellus sarà festeggiato sabato prossimo, 4 novembre, con una serata che inizierà alle ore 16 nella sala conferenze della stessa biblioteca.

Nell’incontro, coordinato dalla bibliotecaria Sara Melosu, le testimonianze dei promotori del servizio: il sindaco Fabrizio Casu, l’assessore comunale alla cultura Antonio Deiola, l’ex sindaco (e fautore dell’apertura della biblioteca) Giovanni Serra, la prima bibliotecaria Sandra Lochi e l’ex direttrice della biblioteca universitaria di Cagliari, Giuseppina Cossu.

A Villa Verde, invece, c’è il festival Teatro per Famiglie con l’associazione Palazzo d’Inverno. Sempre sabato 4 novembre, alle ore 17, nel centro di produzione culturale “Move The Box” la compagnia L’Effimero Meraviglioso metterà in scena “Bianca come la neve”.

Martedì, 31 ottobre 2023