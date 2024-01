Cabras

Questa sera appuntamento con “I venerdì al Museo”

Alla scoperta delle tartarughe marine con la rassegna I venerdì al Museo, ideata dalla Fondazione Mont’e Prama. A Cabras stasera si parlerà di ambiente marino, in collaborazione con il Cnr Ias di Torre Grande.

Andrea De Lucia, ricercatore dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità ambientale in ambiente marino, approfondirà il tema delle nidificazioni in Sardegna: i dati dicono che il 2023 è stato un anno record per la riproduzione della specie Caretta caretta. Per quali ragioni?

Lo spiegherà l’incontro previsto alle 18 al museo civico “Giovanni Marongiu”, nella sala del Paesaggio.

L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

Venerdì, 19 gennaio 2024