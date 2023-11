Tanti nuovi punti ristoro e chioschi lungo il litorale di Cabras: ecco le spiagge dove apriranno

Cabras

Previsti anche i servizi per ombrelloni e lettini

Si è tenuta ieri sera a Cabras l’assemblea di partecipazione pubblica del Piano di utilizzo dei litorali, incontro organizzato dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis per approfondire la conoscenza dello strumento e agevolare il momento delle osservazioni prima dell’approvazione finale. Il Pul era stato adottato dal Consiglio comunale lo scorso aprile.

Nello specifico il Piano di utilizzo dei litorali prevede nuove concessioni per punti ristoro con annessi servizi igienici, sul modello di quelli già presenti nel litorale, nelle spiagge di Su Crastu Biancu, S’Archeddu e sa Canna, Funtana Meiga oltre che l’utilizzo, per le stesse finalità, del fabbricato comunale presente all’ingresso dell’area di Seu. Cinque strutture più piccole, definite chioschi bar, sono previste a Porto Suedda, una nei pressi dello scivolo per il diporto di Mari Ermi dove è in progetto anche un’area kitesurf, a seguire in località Is Corrighias, a Mare Morto e a Funtana Meiga, dove sorgerà anche una nuova area dedicata al windsurf.

I nuovi concessionari di queste strutture dovranno gestire le loro aree di pertinenza e potranno occuparsi delle concessioni demaniali in spiaggia per la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e servizi di assistenza ai disabili. Anche dove ora sono già presenti i punti ristoro sono state introdotte concessioni demaniali in spiaggia.

Ad aprire i lavori è stato il primo cittadino. “Il piano”, ha detto Abis, “costituisce uno strumento di preservazione paesaggistica del litorale e contemporaneamente un tassello fondamentale per la pianificazione dello sviluppo turistico. Dobbiamo essere in grado di ottenere i migliori vantaggi economici dalle presenze estive ma gestendo al contempo l’impatto antropico e tutelando le nostre coste. Tramite il Pul saremo capaci di garantire un’offerta completa in cui saranno presenti i servizi turistici e balneari che, se ben organizzati, genereranno economia e aiutano a mantenere in ordine il litorale, con politiche del lavoro di contrasto al fenomeno di emigrazione dei giovani che caratterizza la Sardegna”.