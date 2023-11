Tante iniziative dei carabinieri di Oristano per la Festa delle forze armate, anche nelle scuole – Foto

Durante tutta la giornata, la facciata della Caserma “Renzo Lampis”, sede del Comando provinciale dei carabinieri di Oristano in via Felice Loffredo, 10, è stata illuminata con il tricolore.

I carabinieri della provincia di Oristano hanno partecipato alle celebrazioni organizzate dalle autorità nel capoluogo e in altri Comuni per il giorno dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Quella svoltasi in città, in piazza Mariano, sabato, alle 8.30, ha visto la presenza dei rappresentanti delle forze armate, di polizia e delle associazioni combattentistiche e d’arma con i rispettivi gonfaloni, con la con la deposizione della corona in onore dei caduti a cura del prefetto di Oristano Salvatore Angieri.

guarda tutte le foto

8

“Data la ricorrenza”, si legge in una nota del comandante provinciale dei carabinieri Steven Chenet, “agli studenti è stata illustrata preliminarmente la più che bi-centenaria storia dell’Arma dei carabinieri, caratterizzata dalla partecipazione a tutte le principali vicende che ha affrontato il Paese fin dall’epoca pre-unitaria, sia in veste di forza di polizia che come prima Arma dell’esercito. Infatti prima della legge di riordino dell’Arma dei Carabinieri del 2000, il corpo, oggi con collocazione autonoma alle dipendenze del Ministero della Difesa con il “rango di Forza Armata” e dotato di reparti a forte connotazione militare e di polizia robusta – il GIS e i Reggimenti della 2^ Brigata Mobile di Livorno- , ha partecipato a tutti gli eventi bellici come parte integrante dell’esercito e proprio alla vittoria del 4 novembre 1918 ha dato il suo fondamentale contributo”.

“Sempre forte, anche nel 4 novembre di quest’anno”, prosegue la nota del comandante Chenet, “deve essere per i cittadini italiani il ricordo della raggiunta unità nazionale in quel 4 novembre dl 1918, onorando il sacrificio di oltre seicentomila Caduti e di tante altre migliaia di feriti e mutilati, nel sentimento di gratitudine che la festa vuol mantenere vivo poiché è dall’esperienza della storia che nascono i valori irrinunciabili di una Nazione. Il significato del ricordo della Gra​nde Guerra non è quello della celebrazione di una vittoria, o della sopraffazione del nemico, ma è quello di aver difeso la libertà, raggiungendo una unità tanto difficile quanto fortemente voluta”.

“E anche oggi le forze armate difendono la pace ogni giorno preservando il bene più prezioso di tutti: la vita. Una pace che richiede molti sforzi, spesso silenziosi e non visibili ma quotidiani. Celebrare insieme il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle forze armate è doveroso nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita affinché noi potessimo vivere la nostra in pace e democrazia. Il 4 novembre è anche riconoscimento e memoria. ​I militari italiani, oggi come ieri, sono esemplare baluardo dei valori di civiltà a tutela della pace e della libertà. Sono esempio di umanità, in Patria e all’estero”.

E per celebrare con questo spirito le donne e gli uomini dell’Arma dei carabinieri, continua l’esposizione, nelle vetrine dei negozi del centro storico di Oristano, di uniformi e cimeli dell’Arma.

Lunedì, 6 novembre 2023