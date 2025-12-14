Sydney, il cittadino eroe affronta e disarma il terrorista
Un cittadino eroe disarma il terrorista. Nella drammatica giornata a Sydney, con 10 persone uccise nell'attacco a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hannukkah, spicca il gesto di un uomo che affronta uno degli attentatori e lo disarma.
I video diffusi sui social mostrano un attentatore che spara con un fucile. Tra le auto parcheggiate, spunta un uomo che sorprende il terrorista alle spalle. Dopo una breve colluttazione, il cittadino si impossessa del fucile. L'attentatore si allontana verso un ponte dove è appostato il suo complice, mentre il cittadino poggia il fucile a terra in attesa delle forze dell'ordine.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie