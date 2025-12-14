Lite tra ex per l'affidamento della figlia, investe i suoceri con l'auto all'esterno della caserma: 19enne arrestato. È accaduto a Melito di Napoli, dove è scoppiata una lite tra ex per l'affidamento della figlia durante le festività natalizie. Nella discussione sono finiti anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero. I due hanno deciso di denunciarlo e hanno raggiunto la tenenza dei carabinieri di Melito di Napoli. Pedinati fino alla caserma, all'uscita li avrebbe attesi ed investiti con la sua auto, prima della fuga.

Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, sono state trasportate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. I carabinieri hanno rintracciato il 19enne di Giugliano in Campania nella sua abitazione, arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere, in attesa di giudizio.