Episodio da moviola durante Udinese-Napoli, partita della 15esima giornata di Serie A oggi, domenica 14 dicembre. Nel corso del secondo tempo, è stato annullato il gol dell'1-0 dei bianconeri per un fuorigioco. Cos'è successo? Grande azione di Zaniolo e imbucata per Bertola: il difensore si accentra, tira e Milinkovic-Savic respinge in tuffo. Il pallone vaga in area e il primo a raggiungerlo è Davis, che fa 1-0 tra le proteste dei giocatori del Napoli: è il minuto 52.

Dopo check Var, il gol viene annullato ma non c'è l' announcement in campo dell'arbitro Sozza come da protocollo. Il motivo? Problemi tecnici.

Pochi minuti dopo, al 70', l'Udinese segna ancora con Zaniolo. Karlstrom recupera palla su Lobotka, poi il pallone arriva a Zaniolo che batte Milinkovic con un gran sinistro da fuori area. Sozza però è richiamato al Var per un pestone su Lobotka a inizio azione e annulla la rete.