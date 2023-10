Su Gazetinu, mèrcuris 18 de santugaine de su 2023

Bìsitas transidas, prenotatziones non discansosas, machinàrios betzos e chi non funtzionant: in custas ùrtimas dies sunt arribadas chèscias meda chi pertocant is ispidales de s’Ìsula. E, si su personale mèigu e paramèigu est semper prus pagu, is dificultades de is malàidos creschent semper de prus.

In sa coa de chida passada s’emergèntzia est nàschida pro more ca is machinàrios pro fàghere sa TC de is ispidales Santu Martinu de Aristanis, Mastino de Bosa e Nostra Sennora de Bonària de Santu ‘Èngiu si sunt guastados totu e is tres paris.

Si in Bosa su machinàriu est guastu giai dae su mese de cabudanni, a is malàidos chi dae Santu ‘Èngiu ddos aiant mandados a Aristanis ddis est tocadu a andare a Casteddu, pro ite ca in Ilartzi non semper ddoe sunt is tècnicos capatzos de fàghere funtzionare is màchinas.

Mentras in is àteros ispidales sa situatzione paret chi siat torrada normale, in Aristanis imbetzes at a tocare de abetare ancoras una pariga de dies pro arrangiare su machinàriu de sa TC.

Fintzas is chi ant seberadu de fàghere su vatzinu contras de s’influèntzia e contras de sa Covid-19 in Aristanis nde pesant una chèscia: pro more de su tropu traballu, is telèfonos de is operadores de s’isportellu de Igiene Pùblica sonant pro de badas e, pro cussu, tocat a mandare un’e-mail.

Un’àteru problema est nàschidu in su repartu de preventzione oncològica de s’ispidale Santu Martinu de Aristanis: una fèmina no at pòdidu fàghere sa mammografia, pro ite ca sa data iscrita in sa lìtera de cunvocatzione non fiat crara crara.

Una nova bella arribat, però, pro is chi bivent in su Campidanu de Terraba, chi ant a pòdere sighire a tènnere s’assistèntzia sanitària gràtzias a su perlongamentu de su cuntratu provisòriu de su mèigu de base Stefano Vacca, chi dae oe at a torrare a apèrrere is ghennas de s’ambulatòriu suo in Arcidanu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.