Su Gazetinu, lunis 20 de onniasantu de su 2023

Addòbios, mùsica e una filera longa de contos de sa vida de su tempus passadu: in su mese de onniasantu e in su mese de nadale Arborea at a acasagiare su fèstival culturale “Istòria”. Su tema ocannu at a èssere su de s’abba, elementu de importu mannu in is terras de sa bonìfica.

A pustis de is apuntamentos de su 18 e de su 19 de onniasantu, si sighit oe cun s’addòbiu dedicadu a s’istòria de sa bidda contada pensende a sa pulenta e a is fainas de sa Pro Loco. In fatu ddoe at a èssere sa projetzione de su film “Funtaneris” de Massimo Gasole.

Cras su Museu proponet su cunvegnu “Su paesàgiu de sa bonìfica”, una passigiada cun acumpangiamentu e su film “Sicànnia”. Mèrcuris 22 sa die cumentzat cun una cunferèntzia in contu de s’istòria e de su benidore de su Cunsòrtziu de Bonìfica; at a sighire una bìsita a s’idròvora de Sassu e una tastadura de unas cantas calidades de binu diferente.

Su 23 de onniasantu s’at a faeddare de “Emergèntzias de su clima e isfidas energèticas”, a pustis s’at a connòschere mègius sa faina e sa figura de Angelo Omodeo e ddoe at a èssere sa projetzione de su film “Utama”. Sa die in fatu est in programma una passigiada peri is bias istòricas, sighida dae duas cunferèntzias: una in contu de s’architetura e s’àtera in contu de is culturas migradoras.

Pro sàbadu est in programma un’addòbiu in contu de s’istòria e de s’isvilupu de sa pesamenta de su bestiàmene in Arborea, sighidu dae sa rapresentatzione teatrale intitulada “Giannetto Gorini: sa bia dereta de su late dae Mussolìnia a Casteddu”. Domìnigu 26 si torrat a teatru cun una rapresentatzione pigada dae “Una pipia de tzàpulu de chentu annos. Contos de fèminas de sa Bonìfica”.

Su mese de nadale at a èssere dedicadu a is cuncursos: dae su 1u a su 10 de nadale at a fàghere a mandare is propostas pro su cuncursu fotogràficu “S’abba segundu mene”, pro su cuncursu de pintura “Arborea segundu mene” e pro su cuncursu de ideas pro s’acònciu e s’avaloramentu de su canale segundàriu betzu de cursu de Roma. Su 13 de nadale ant a premiare a is binchidores de is cuncursos. Dae su 15 a su 27 de nadale, in is locales de s’ex GIL, at a fàghere a bìere is òperas premiadas.

