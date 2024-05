Marrubiu

La protesta di un movimento spontaneo

Si sono dati appuntamento a Marrubiu, domenica scorsa, per un sit-in, davanti al cantiere eolico nella zona artigianale del paese, i componenti del movimento spontaneo nato a Oristano. Il committente dell’impianto, con potenza pari a 5,5 MW, è la società Das Wind.

“Questo parco eolico, come tutti gli altri che dovrebbero nascere in Sardegna”, scrivono in una nota Nicoletta Fadda e Luigi Salis, “ha un impatto fortemente negativo per la fauna, l’avifauna e la vegetazione. I lavori prevedevano cavi sotterranei con collegamenti a cabine elettriche di altri paesi”.

“Non è necessario un aumento di produzione di energia per l’isola”, concludono i promotori della manifestazione, “visto che ne produciamo abbastanza. Non si può invadere, deturpare e uccidere il territorio sardo in tutti i suoi aspetti naturale, archeologico, culturale, turistico, agricolo, pastorale”.

La società Das Wind aveva ricevuto nel 2014 il via libera a un impianto eolico a Marrubiu da parte della giunta guidata dall’allora presidente Franceso Pigliaru. L’assenso era stato condizionato comunque al rispetto di una serie di precsrizoni.