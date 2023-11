San Vero Milis, serate in compagnia con il nuovo Spazio di aggregazione

Le attività sono previste il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 per gli over 60, e il venerdì dalle 16 alle 19 per la fascia dai 6 ai 14 anni. “Lo Spazio è dedicato a tutti cittadini che vogliono partecipare alla vita di comunità e dare il loro contributo”, ha spiegato il sindaco di San Vero, Luigi Tedeschi. “Una cooperativa gestirà le attività di intrattenimento, ma lo spazio rimarrà sempre aperto per favorire l’incontro tra i cittadini”.

I locali ospiteranno tante iniziative. “Un obiettivo è quello di permettere alle persone più anziane di trasmettere i propri saperi ai più giovani”, ha aggiunto Tedeschi. “Avremo naturalmente la ludoteca per i più piccoli e pensiamo di far ripartire lo spazio compiti, nel quale gli studenti potranno confrontarsi e trovare aiuto. Lo stabile ospita inoltre la Scuola civica di musica, perciò dopo le lezioni ci si potrà trattenere”.

Lo Spazio di aggregazione esisteva già in passato. “Avevamo affittato dei locali, ma era una soluzione temporanea”, ha dichiarato il sindaco. “Perciò abbiamo deciso di ridare vita alle ex scuole medie con dei lavori, tra i quali la creazione di un accesso per i disabili. È anche un modo per creare un legame affettivo con la popolazione più adulta, che potrà tornare in un edificio in cui ha trascorso l’infanzia”.

“Non vogliamo sia un semplice servizio del Comune: sarà lo Spazio di aggregazione a fornire un servizio alla comunità e all’Amministrazione, con la partecipazione dei cittadini”, ha concluso il primo cittadino. “Vogliamo sia come il soggiorno di casa, in cui le persone possono trovarsi in compagnia, parlare e condividere”.

Lunedì, 20 novembre 2023