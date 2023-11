Acqua non potabile a Santu Lussurgiu. La minoranza consiliare attacca il sindaco

Santu Lussurgiu

Nota del capogruppo di Futuro e Tradizione, Giovanni Matta

Polemiche della minoranza consiliare a Santu Lussurgiu per l’ordinanza firmata dal sindaco Diego Loi che – da giovedì scorso – vieta a scopo cautelativo l’utilizzo dell’acqua per usi potabili ed alimentari. Il provvedimento fa seguito a una comunicazione dell’Asl, che martedì 14 novembre aveva sgenalato una contaminazione microbica nel campione d’acqua analizzato il giorno precedente.

“Sorprende, e non poco, apprendere che l’acqua della rete idrica non potrà, dopo tre giorni, essere utilizzata per scopi alimentari perché inquinata. O meglio per ‘contaminazione microbica’. Sorprende”, scrive in una nota il consigliere comunale di minoranza Giovanni Matta, capogruppo di Futuro e Tradizione, “perché il paese dell’acqua per antonomasia, frequentato in modo assiduo da uomini e donne provenienti da diversi centri del circondario per fare provvista d’acqua, non può soddisfare i suoi abitanti relativamente all’impiego del prezioso liquido, perché non si è ottemperato alle normali attività di tutela”.

“Sorprende”, va avanti Matta, “che l’ordinanza di divieto dell’utilizzo sia intervenuta ben tre giorni dopo che l’Asl di Oristano ha rilevato la contaminazione, posto che i rilievi, come ben evidenzia l’ ordinanza n. 12 del 16 novembre scorso, sono effettuati una prima volta il giorno 13. Che dire poi del fatto che i lussurgesi, dopo che i market locali hanno esaurito le scorte d’acqua imbottigliata, hanno dovuto rivolgersi ai market del circondario”.

“Ciò sorprende ancora di più anche perché a San Leonardo opera un impianto d’imbottigliamento dell’acqua. Impianto che in questi anni ha macinato utili e che nel momento che si è reso necessario tamponare l’emergenza nessuno ha coinvolto per distribuire gratuitamente l’acqua alla comunità. Suona strano che il sindaco non abbia agito d’autorità in tal senso. Forse”, conclude la nota firmata dal consigliere di minoranza, “non voleva scomodare la società o forse non poteva. Visto il silenzio, appare vera la seconda”.

Lunedì, 20 novembre 2023