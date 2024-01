Su Gazetinu, giòbia 18 de ghennàrgiu de su 2024

Una Decraratzione pro su megioru de s’oferta turìstica – Su progetu “Sardigna, su Coro”, finantziadu dae Sardigna Chircas, amegat de s’abbiatzare: gràtzias a sa nàschida de una Decraratzione de Calidade e de is servìtzios pro is turistas, sa parte de a intro de s’Ìsula si podet bàlere de un’assòtziu pretziadu intra de is Grupos de Atzione Locale e is partner istitutzionales.

Nàschidu dae sa voluntade de 90 operadores turìsticos de sa provìntzia de Aristanis e de Nùgoro, su protocollo de acòrdiu dd’ant firmadu su GAL Distretu Rurale Barbàgia Mandrolisai Gennargentu, su GAL Barigadu Guilcier e su GAL Sarcidanu de Seulo.

Sa Decraratzione noa est un’impignu pro is operadores e pro is territòrios a si megiorare e a averiguare sa calidade de is servìtzios, respetende 12 règulas mìnimas istabilèssidas dae chie proponet su progetu, règulas chi pertocant unas cantas fainas.

Si cumentzat dae sa presèntzia de logos de informu e de acasàgiu turìsticu, de istruturas de retzimentu alberghieras e no alberghieras, de fainas de ristoratzione, de siendas chi traballant in s’agrualimentare e in s’artesania, de fatorias didàticas e de àteras fainas no acapiadas a sa laurera.

A custu si ddoe atzunghet sa presèntzia de butegas pro bèndere is produsimentos locales, sa presèntzia de servìtzios de mobilidade, de ghias turìsticas e ambientales-escursionìsticas e s’oferta culturale de su territòriu. In fines, ddoe sunt is paràmetros pro favorèssere sa sustenibilidade e su istare bene e cuddos chi càstiant a sa digitalizatzione de is informos.

Sa tarea de s’Ente capu-filera de su progetu e de is àteros chi ddoe pigant parte est sa de acumpangiare a is operadores e is siendas in un’àndala de megioru de sa calidade de is servìtzios turìsticos, a manera chi pragant de prus a sa gente. “Su de èssere de acòrdiu e de cumpartzire is punnas est giai unu resurtadu bonu”, narat Ilenia Vacca, presidente de su GAL BMG, capu-filera de su progetu “Sardigna, su Coro”. “E immoe semus traballende giai pro ammanniare e afortiare sa retza de is operadores de is logos nostros”, acabbat Vacca.

Antoni Nàtziu Garau

