Arcidano

Avviso del Comune di San Nicolò d’Arcidano

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e alla eliminazione di Barriere Architettoniche negli edifici privati. Lo ha reso noto il sindaco di Arcidano, Davide Fanari.

“Gli interessati”, spiega Fanari, “dovranno presentare domanda entro entro il prossimo 1° marzo e, alla domanda – resa sul modello predisposto dalla Regione – dovranno essere allegati la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, resa sul modello predisposto dalla Regione; il certificato medico, in carta semplice, attestante l’handicap. In caso di invalidità totale, il certificato USL attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione e l’autorizzazione del proprietario dell’alloggio nel caso in cui il richiedente e proprietario non siano la stessa persona.

“La domanda in bollo”, prosegue il sindaco, “e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovranno essere redatte esclusivamente su modelli forniti dal comune, disponibili presso l’ufficio tecnico comunale e sul sito istituzionale www.comune.sannicolodarcidano.or.it nella sezione novità e comunicazioni”.

“Lo scopo del superamento e dell’abbattimento delle barriere architettoniche”, conclude Fanari, “è quello di agevolare l’autonomia delle persone disabili negli ambienti domestici così da garantire la fruibilità degli spazi ad una persona con ridotte o limitate capacità motorie”.

Giovedì, 18 gennaio 2024