Studiosi a confronto sull'attività motoria e sportiva in ambiente naturale - Notizie

Il 14 giugno, nella sala conferenze Lo Quarter di Alghero, studiosi, ricercatori e studenti si confronteranno sui benefici dello sport outdoor per la salute, nel convegno nazionale "Attività motoria e sportiva in ambiente naturale - Uniss 2026", organizzato dall'Università di Sassari.

L'iniziativa riunirà docenti, ricercatori e ricercatrici, esperti provenienti da numerosi atenei italiani, tra cui l'Università di Sassari, "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Padova, Roma "Foro Italico", l'Università della Calabria, Cassino e del Lazio Meridionale, oltre a studiosi e professionisti afferenti a numerose altre sedi e realtà di ricerca nazionali.

L'incontro sarà articolato in una serie di relazioni scientifiche dedicate alle opportunità offerte dagli ambienti naturali per la pratica delle attività motorie e sportive.

Particolare attenzione sarà rivolta alle caratteristiche del territorio sardo e del patrimonio ambientale italiano, mettendo in evidenza il ruolo che tali contesti possono svolgere nella promozione della salute, del benessere psicofisico e della qualità della vita.

Sono attesi circa 150 partecipanti, tra ricercatori, studiosi provenienti da università italiane e straniere e studenti dei corsi di laurea in Scienze motorie delle Università di Sassari e Cagliari.

Il programma prevede anche alcune attività pratiche dedicate alla promozione dello sport in ambiente naturale. Nel pomeriggio del 13 giugno si svolgerà un evento di orienteering urbano nel centro storico di Alghero, coordinato dalla Federazione italiana sport orientamento. Nella mattinata di domenica 15 giugno , invece, la spiaggia di Porto Ferro ospiterà una surf activity organizzata in collaborazione con la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard (Fissw).



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