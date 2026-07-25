(Adnkronos) - È di 19 morti e 27 feriti il bilancio dello scontro avvenuto oggi sull'autostrada che collega Damasco a Deir al-Zour, nella Siria centrale, che ha coinvolto due autobus di linea.
Lo riporta l'emittente Alikhbaria TV.
(Adnkronos) - È di 19 morti e 27 feriti il bilancio dello scontro avvenuto oggi sull'autostrada che collega Damasco a Deir al-Zour, nella Siria centrale, che ha coinvolto due autobus di linea.
Lo riporta l'emittente Alikhbaria TV.
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