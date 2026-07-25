Lo scontro - X

(Adnkronos) - È di 19 morti e 27 feriti il bilancio dello scontro avvenuto oggi sull'autostrada che collega Damasco a Deir al-Zour, nella Siria centrale, che ha coinvolto due autobus di linea.  

 

 

Lo riporta l'emittente Alikhbaria TV. 