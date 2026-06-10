Due serate di magia sotto le stelle con la voce potente e la straordinaria presenza scenica di Amii Stewart. L'artista americana, icona della scena musicale internazionale, dà il via, 7 e 8 luglio, a Rotte Sonore Summer, stagione estiva del Lirico di Cagliari fino all'8 agosto in suggestivi scenari della Sardegna. Un live inedito: sul palco ad accompagnarla tra hit di ieri e di oggi e omaggi ai grandi della musica, sarà l'orchestra del Lirico. Il concerto inaugura il Teatro del Mare, struttura a cielo aperto da 840 posti incastonata nel Parco Nervi, a Su Siccu a due passi dal porto del capoluogo.
"L'iniziativa nasce su proposta del Lirico e ha
trovato la collaborazione di Autorità portuale, Regione e Comune -
ha detto il sovrintendente Andrea Cigni - L'artista che ha scelto
la Sardegna come sua casa d'elezione, salirà sul palco dove
sonorità pop, soul e sinfonica si incontrano sotto la direzione e
arrangiamenti di Peppe Arezzo, accompagnato da Alberto Fidone al
contrabbasso e basso elettrico e Peppe Tringali alla batteria.
Amii Stewart è la punta di diamante del
cartellone: 14 serate, 5 programmi distinti in un itinerario che,
partendo da Cagliari, toccherà l'area archeologica di Tharros
nell'oristanese, il teatro comunale di Sassari, piazza Marmilla a
Carbonia, piazza Satta a Nuoro, il Sagrato del Santuario della
Madonna d'Ogliastra di Lanusei, con protagonisti orchestra e coro
del Lirico. Dal 15 al 25 luglio riflettori accesi su la Cavalleria
rusticana di Mascagni, allestimento firmato da Luca Baracchini con
la formula della "lettura scenica" capace di adattarsi a tre spazi
diversi: Cagliari, Tharros e Carbonia. Sul podio Matteo Beltrami.
Nel cast vocale: Rachele Stanisci, Elena Schirru, Marco Berti,
Angelo Veccia e Cristina Melis. Il 21 e 22 luglio a Nuoro e Tharros
sarà la...