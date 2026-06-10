Amii Stewart apre estate del Lirico Cagliari e inaugura il Teatro del Mare - Notizie

Due serate di magia sotto le stelle con la voce potente e la straordinaria presenza scenica di Amii Stewart. L'artista americana, icona della scena musicale internazionale, dà il via, 7 e 8 luglio, a Rotte Sonore Summer, stagione estiva del Lirico di Cagliari fino all'8 agosto in suggestivi scenari della Sardegna. Un live inedito: sul palco ad accompagnarla tra hit di ieri e di oggi e omaggi ai grandi della musica, sarà l'orchestra del Lirico. Il concerto inaugura il Teatro del Mare, struttura a cielo aperto da 840 posti incastonata nel Parco Nervi, a Su Siccu a due passi dal porto del capoluogo."L'iniziativa nasce su proposta del Lirico e ha trovato la collaborazione di Autorità portuale, Regione e Comune - ha detto il sovrintendente Andrea Cigni - L'artista che ha scelto la Sardegna come sua casa d'elezione, salirà sul palco dove sonorità pop, soul e sinfonica si incontrano sotto la direzione e arrangiamenti di Peppe Arezzo, accompagnato da Alberto Fidone al contrabbasso e basso elettrico e Peppe Tringali alla batteria.Amii Stewart è la punta di diamante del cartellone: 14 serate, 5 programmi distinti in un itinerario che, partendo da Cagliari, toccherà l'area archeologica di Tharros nell'oristanese, il teatro comunale di Sassari, piazza Marmilla a Carbonia, piazza Satta a Nuoro, il Sagrato del Santuario della Madonna d'Ogliastra di Lanusei, con protagonisti orchestra e coro del Lirico. Dal 15 al 25 luglio riflettori accesi su la Cavalleria rusticana di Mascagni, allestimento firmato da Luca Baracchini con la formula della "lettura scenica" capace di adattarsi a tre spazi diversi: Cagliari, Tharros e Carbonia. Sul podio Matteo Beltrami. Nel cast vocale: Rachele Stanisci, Elena Schirru, Marco Berti, Angelo Veccia e Cristina Melis. Il 21 e 22 luglio a Nuoro e Tharros sarà la...

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