"L'evasione fiscale è una piaga anche in Sardegna, ma la partecipazione dei Comuni della nostra isola nel recupero dell'evasione fiscale è inesistente".
Così la segretaria generale della Uil Sardegna
Fulvia Murru commentando i dati di uno studio a cura di Santo
Biondo segretario nazionale confederale, del Servizio Stato
Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Mezzogiorno,
Immigrazione della Uil sugli incentivi che i Comuni ottengo dalla
riscossione delle maggiori somme relative ai tributi erariali.
"L'analisi evidenzia un dato allarmante -
sottolinea Murru -: nel 2025 ai Comuni sardi sono stati
riconosciuti appena 8.395,51 euro come quota incentivante derivante
dal recupero dell'evasione fiscale relativa alle riscossioni
2024".
Il dato è ancora più preoccupante se si guarda
ai singoli Comuni: a Sassari sono andati 1.641 euro; a Olbia 1.012
euro, ad Alghero 610 euro, a Golfo Aranci 476, a Santa Teresa
Gallura 4.317 euro che è il dato più elevato. A Cagliari appena 125
euro, diversi capoluoghi, come Nuoro, Oristano e Carbonia, non
compaiono, quindi non hanno recuperato nulla. Cagliari con 125 euro
è secondo i dati Uil è ultima tra le grandi città italiane: Milano
supera i 376mila euro, Genova i 406mila, Torino 113mila, Firenze
105mila, Roma supera i 10mila euro.
"Questi numeri dimostrano che in Sardegna la
partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione fiscale è
praticamente inesistente - ribadisce la segretaria generale -. Non
perché manchi l'evasione, ma perché gli enti locali non sono nelle
condizioni di intercettarla e recuperarla. Gli uffici tributi
soffrono da anni di carenza di personale, competenze specialistiche
e strumenti tecnologici adeguati".
Secondo Murru "è un'occasione persa. Recuperare
risorse dall'evasione significa poter investire nella sanità, nei
trasporti, nei servizi sociali, nelle scuole e nelle aree interne".
Per questo la segretaria generale chiede alla...