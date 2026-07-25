Al Poetto di Quartu istituzioni in campo per promuovere la sicurezza in mare - Notizie

Il Poetto di Quartu Sant'Elena, premiato con la Bandiera Blu anche per il 2026, protagonista di un laboratorio di sicurezza in mare, alla presenza di tanti curiosi, anche giovanissimi. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituzioni, volontari, soccorritori, anche cinofili, si sono ritrovati fianco a fianco per mostrare il modo in cui vengono affrontate le emergenze e quindi per… prevenirle.La Giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata celebrata stamattina nel tratto di spiaggia quartese tra lo stabilimento Altamarea e quello dei Vigili del Fuoco con un'iniziativa volta alla promozione della sicurezza in mare.Dedicata a bambini, famiglie e cittadini, è stata organizzata da Comune di Quartu Sant'Elena, Protezione Civile della Regione Sardegna e Guardia Costiera, con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e delle principali federazioni e associazioni impegnate nel salvamento acquatico."È la seconda volta che ospitiamo questa manifestazione e per questo vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione - ha dichiarato il Sindaco Graziano Milia - che durante il suo intervento, ha anche espresso cordoglio e vicinanza ai vigili del fuoco per la scomparsa nei giorni scorsi di Pietro Isola, il soccorritore quartese che ha perso la vita durante un'esercitazione -. Il mare è qualcosa di splendido ed è per noi una grande ricchezza, ma è una risorsa che va affrontata con la giusta prudenza, una risorsa che dobbiamo anche temere, perché nasconde anche pericoli. Per questo quando andiamo in acqua dobbiamo stare sempre attenti, seguendo tutte le prescrizioni. Queste iniziative permettono appunto di lavorare sulla sensibilizzazione".Oltre al Primo Cittadino di Quartu erano presenti e sono intervenuti Mauro Merella, direttore generale della Protezione...

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