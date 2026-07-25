Il Poetto di Quartu Sant'Elena, premiato con la Bandiera Blu anche per il 2026, protagonista di un laboratorio di sicurezza in mare, alla presenza di tanti curiosi, anche giovanissimi. In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento, istituzioni, volontari, soccorritori, anche cinofili, si sono ritrovati fianco a fianco per mostrare il modo in cui vengono affrontate le emergenze e quindi per… prevenirle.
La Giornata mondiale della prevenzione
dell'annegamento, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, è stata celebrata stamattina nel tratto di spiaggia quartese
tra lo stabilimento Altamarea e quello dei Vigili del Fuoco con
un'iniziativa volta alla promozione della sicurezza in mare.
Dedicata a bambini, famiglie e cittadini, è
stata organizzata da Comune di Quartu Sant'Elena, Protezione Civile
della Regione Sardegna e Guardia Costiera, con il coinvolgimento di
Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, organizzazioni di
volontariato di Protezione Civile e delle principali federazioni e
associazioni impegnate nel salvamento acquatico.
"È la seconda volta che ospitiamo questa
manifestazione e per questo vorrei ringraziare tutti coloro i quali
hanno collaborato alla realizzazione - ha dichiarato il Sindaco
Graziano Milia - che durante il suo intervento, ha anche espresso
cordoglio e vicinanza ai vigili del fuoco per la scomparsa nei
giorni scorsi di Pietro Isola, il soccorritore quartese che ha
perso la vita durante un'esercitazione -. Il mare è qualcosa di
splendido ed è per noi una grande ricchezza, ma è una risorsa che
va affrontata con la giusta prudenza, una risorsa che dobbiamo
anche temere, perché nasconde anche pericoli. Per questo quando
andiamo in acqua dobbiamo stare sempre attenti, seguendo tutte le
prescrizioni. Queste iniziative permettono appunto di lavorare
sulla sensibilizzazione".
Oltre al Primo Cittadino di Quartu erano
presenti e sono intervenuti Mauro Merella, direttore generale della
Protezione...