“Sperto quindi in una pronta risoluzione del problema, in mattinata, perché è inaccettabile che i ragazzi rimangano in classe al freddo – anche considerate le temperature di questi giorni – o perdano altre ore di lezione. Non possiamo continuare a dire ai ragazzi di poter riparare l’impianto e vedere il problema ripresentarsi puntualmente”, ha concluso il dirigente scolastico.

“Stamattina i tecnici sono riusciti ad avviare manualmente l’impianto, con una soluzione tampone, e hanno individuato il problema. Non sarebbe difficile risolverlo una volta per tutte”, spiega Tilocca, “la spesa si aggirerebbe intorno alle poche decine di euro”.

“È una situazione che va avanti da novembre”, conferma il dirigente scolastico Pino Tilocca. “I ragazzi hanno già perso cinque giorni di scuola per questo motivo. Abbiamo già sentito in passato la Prefettura, che ha prontamente sollecitato la Provincia a intervenire”.

