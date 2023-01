Quartu Sant’Elena

Sono accusati di maltrattamenti nei confronti di mogli e figli

Un cittadino straniero che abita a Quartu Sant’Elena è finito in cella per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi ai danni della moglie e dei figli.

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Quartu hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari. Il marito violento ora è nel carcere di Uta.

Secondo le indagini svolte dalla polizia, negli ultimi due anni in diverse circostanze aveva picchiato e minacciato di morte la moglie, costringendola a vivere per strada o a cercare ospitalità presso parenti o amici.

In una situazione simile e sempre a Quartu, la polizia ha notificato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalle persone offese, ad un altro uomo (cittadino italiano) accusato di maltrattamenti in famiglia, per atti di vessazione fisica e psicologica nei confronti della moglie e delle figlie.

Anche in questo caso il provvedimento è stato adottato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

Lunedì 23 gennaio 2023