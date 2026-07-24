(Adnkronos) - Il primo ministro della Spagna, Pedro Sanchez, ha definito "drammatica" la situazione causata dai violenti incendi boschivi che stanno colpendo contemporaneamente diverse aree del paese. Tra i roghi più preoccupanti, in giornate caratterizzate dalla nuova ondata di calore, figurano quelli divampati ad alcune decine di chilometri da Madrid.

Due dei tre incendi che imperversano a ovest della capitlae sono "sul punto di fondersi" in un unico rogo, ha reso noto il rappresentante del governo regionale a Madrid, Francisco Martin, avvertendo che l'incendio è "fuori controllo". "Due incendi, quello a San Martin e quello a Villa del Prado, sono sul punto di unirsi e trasformarsi in un unico rogo che avanza verso Navas del Rey", ha dichiarato Martin ai giornalisti, aggiungendo che altri villaggi della zona sono in fase di evacuazione.

"Stiamo vivendo una situazione drammatica, non solo in diverse province spagnole ma anche in regioni di Paesi vicini. Gli incendi boschivi stanno devastando migliaia di ettari e colpiscono numerose città e villaggi", ha scritto Sanchez su X, rivolgendo un nuovo appello alla popolazione affinché "segua le indicazioni" delle autorità e dei servizi di emergenza.

La Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila, vicino alla capitale. Il provvedimento, annunciato dal ministero dell'Interno, mira ad accelerare l'impiego di risorse per combattere gli incendi, che nella regione di Madrid hanno costretto all'evacuazione di 10.000 persone, e affida la gestione dell'emergenza a un'unità militare di intervento.