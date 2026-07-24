La Regione Sardegna metterà a disposizione degli enti locali 83,5 milioni di euro per riqualificare gli immobili scolastici. Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane potranno presentare le candidature sulla piattaforma Ares (Anagrafe regionale edilizia scolastica) dal 23 settembre fino al 23 ottobre, data di scadenza dell'avviso pubblico curato dall'assessorato della Pubblica Istruzione nell'ambito della programmazione FSC 2021-2027 e del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@.
"Non parliamo solo di edifici", sottolinea
l'assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas. "Parliamo dei
luoghi in cui ogni giorno bambine, bambini, ragazze e ragazzi
imparano, crescono, costruiscono relazioni e sviluppano
competenze".
L'investimento finanzia interventi di
riqualificazione, adeguamento e nuova realizzazione degli edifici
scolastici pubblici, con particolare attenzione alla sicurezza
strutturale e sismica, all'efficienza energetica, all'accessibilità
universale, alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli
spazi didattici.
Le risorse dell'avviso sono suddivise tra due
linee: 44 milioni di euro per l'adeguamento strutturale e il
miglioramento degli ambienti scolastici, con l'obiettivo di ridurre
la dispersione e rafforzare le competenze di base; 39,5 milioni di
euro per il completamento di interventi già avviati nell'ambito di
piani regionali o missioni PNRR, purché riferiti a lotti
funzionali.
L'intervento si affianca alla procedura
negoziale, in fase di chiusura, con le Province e le Città
metropolitane di Cagliari e Sassari per le scuole secondarie di
secondo grado. A questo seguiranno ulteriori misure, annuncia
l'assessorato: un avviso dedicato alle scuole dell'infanzia e ai
poli per l'infanzia 0-6, uno per il rinnovo di arredi e
attrezzature a supporto dell'innovazione didattica e
dell'innalzamento delle competenze, e due Avvisi per anticipare
agli enti locali le risorse necessarie alla progettazione e alle
indagini propedeutiche.
Le proposte saranno selezionate attraverso una
procedura valutativa a graduatoria. Tra i criteri saranno
considerati la qualità dell'intervento,...