Questo pomeriggio si è manifestato in piazza Silesu, sotto gli occhi delle varie volontarie il pitbull ha ucciso un cane. A breve la denuncia alla Procura della Repubblica per prendere seri provvedimenti e porre fine a questi atti di violenza.

Anche Anna Dettori, responsabile di alcune colonie feline, svegliata nel cuore della notte per il grave accaduto dichiara:” Da tempo questa situazione è stata resa nota alle varie autorità, ma niente è stato fatto per evitare tale atrocità. Si deve aspettare la tragedia? Questi cani sono aggressivi, e gli abitanti del quartiere temono un possibile attacco anche alle persone”.

La Salaris : “Nonostante si dichiarasse che la gente si stava stancando e minacciava di risolvere la situazione diversamente nessun provvedimento e’ stato preso ed il cane continua a sbranare tutti i gatti che incontra e per di più ora la famiglia in questione, che occupa oltretutto un edificio abusivo, si permette di provocare gli abitanti della zona defecando sotto le loro finestre e gli occhi dei passanti. ( Tutto documentato da testimonianze)”

Dopo l’ intervento della coordinatrice regionale del Movimento animalista e Responsabile della Leidaa Sardegna Anna Rita Salaris, che dal 21 dicembre scorso ha indirizzato agli organi competenti, quali Assessore al benessere animale di Cagliari, alla Polizia Municipale di Cagliari e alla Commissione Consiliare Benessere Animale, Prefetto di Cagliari, una richiesta urgentissima per procedere al sequestro del cane e al perseguimento dei proprietari, per abbandono di animale e uccisione di animali, niente è cambiato.

