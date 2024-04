Santa Giusta

L’amministrazione al lavoro per la stagione balneare 2024

Conferme e novità per la stagione balneare 2024 nella spiaggia di Abarossa, nel territorio di Santa Giusta. Le prime riguardano la gratuità dei parcheggi e la presenza di due passerelle per disabili e la seconda è la presenza della polizia locale per vigilare lungo il vasto arenile.

“Assumeremo due vigili”, ha annunciato il sindaco, Andrea Casu, “in particolare per assicurare la presenza dei cani unicamente nella zona a loro dedicata: quella di Sassu. Capita che i proprietari li portino anche nella zone di Abarossa e Bucca ‘e Frumini”.

“A breve installeremo anche la cartellonistica”, continua il sindaco. “Oltre a quella relativa alle norme per la presenza dei cani in spiaggia, posizioneremo anche quella sui parcheggi e i cartelli che avvisano dell’assenza di sorveglianza nella zona di Bucca ‘ Frumini, tra gli altri”.

“Siamo in attesa di conoscere l’entità del finanziamento regionale per il salvamento a mare”, continua il sindaco Casu, “ma molto probabilmente anche quest’anno riusciremo a garantire le due postazioni unicamente dalla fine di luglio alla fine di agosto, il periodo di maggiore affluenza nella spiaggia, frequentatissima non solo dagli oristanesi, grazie