Minaccia la vicina e aggredisce i poliziotti con un coltello. Un uomo arrestato a Nuoro. L’episodio questo pomeriggio in via Kandisky. Dove una donna ha chiamato la polizia perché il suo vicino di casa la ingiuriava e minacciava per futili motivi.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori della Volante, dopo aver preso contatti con la richiedente, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo. Quest’ultimo, inspiegabilmente, si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli e tentando di colpirli con un coltello a serramanico.

L’aggressore è stato subito disarmato e bloccato e poi accompagnato in Questura in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Dopo la convalida da parte del giudice, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Badu ‘e Carros.

L'articolo Minaccia la vicina di casa e tenta di accoltellare i poliziotti: un uomo arrestato a Nuoro proviene da Casteddu On line.