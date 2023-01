Via Roma chiusa al traffico a febbraio. Per almeno un paio di mesi il lato portici della strada resterà off limits alle auto. Partirà il cantiere per la riqualificazione di via Roma e di piazza Matteotti. Inevitabili i disagi al traffico. La memoria dei cagliaritani torna alla pedonalizzazione sperimentale di via Roma lato portici con la concentrazione del traffico di auto sul lato mare.

Il cantiere è previsto nell’ambito del progetto per il lungomare cittadino studiato dall’archistar Stefano Boeri che prevede la realizzazione di un parco nella vecchia passeggiata di via Roma poi trasformata in parcheggio. Coi lavori verranno risistemati tutti i sottoservizi della strada: acque bianche e nere e le vasche per il riutilizzo delle acque.

I lavori andranno avanti per alcuni mesi. Dopodiché il cantiere si trasferirà sulla passeggiata. Entro un mese l’amministrazione presenterà il piano per le modifiche alla viabilità con tutti i dettagli.

Per piazza Matteotti i lavori partiranno subito dopo la sagra di Sant’Efisio e si concluderanno entro la sagra del 2024.

Nessuna sovrapposizione col cantiere della metropolitana di superficie. L’assessore alla Viabilità Alessio Mereu ha parlato di un accordo con l’Arst affinché i lavori della metropolitana in via Roma comincino solo quando saranno terminati quelli in corso in piazza Repubblica, via Dante, viale Cimitero e viale Diaz.

L'articolo Waterfront firmato Boeri a Cagliari: lavori a febbraio, via Roma chiusa al traffico per un paio di mesi proviene da Casteddu On line.