Ula Tirso

In programma due giornate di convegni, una gara ciclistica e una mostra fotografica

La comunità di Ula Tirso è pronta a celebrare il centennale della Diga di Santa Chiara.

A fare da apripista al calendario delle manifestazioni, sarà un convegno, in programma per domani sabato 27 aprile alle 18 in piazza IV Novembre, con una lectio dal titolo “Scienza e democrazia in Angelo Omedo”, a cura dello storico professor Carlo Lacaita, incentrata sulla figura di Angelo Omodeo e al quale lo studioso ha dedicato un libro uscito nel 2000.

Il suo intervento sarà però preceduto da quello di due giovani storici, Antonio Bonatesta dell’Università di Bari, che parlerà di “Acqua per il Mezzogiorno: sviluppo squilibrato e riformismo tra Ottocento e Novecento”, e Valeria Deplano dell’Università di Cagliari che invece interverrà su “Un’Isola da trasformare. La Sardegna tra fine Ottocento e il primo fascismo”.

I festeggiamenti entreranno poi nel vivo il giorno dopo, domenica 28 aprile, in coincidenza con Sa Die de Sa Sardigna: l’appuntamento è alle 11 davanti alla vecchia diga di Omedeo e Kambo, per celebrare