Solanas, Scontro Frontale sulla 125: Tre Feriti, Donna in Codice Rosso al Brotzu

SOLANAS – Un violento scontro frontale ha coinvolto tre auto nel pomeriggio del 27 agosto lungo la Statale 125 Var, nei pressi dello svincolo di Solanas. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali trasportata in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri di Sinnai e del Reparto Radiomobile di Quartu, la causa sarebbe un'invasione di corsia. Le auto coinvolte sono due Lancia Y e una terza vettura. I feriti sono una donna di 46 anni e un uomo di 46 anni, entrambi di Dolianova, e un uomo di Sinnai.

Il primo a prestare soccorso è stato un turista di passaggio. L'allarme è scattato immediatamente. La donna di Dolianova è stata trasportata in codice rosso al Brotzu con l'elisoccorso. Gli altri due feriti sono stati portati in ambulanza al Policlinico di Monserrato e al Santissima Trinità. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni.

Nel luglio scorso, nello stesso tratto, si era verificato un altro incidente con due vittime. Le indagini sono affidate ai Carabinieri per chiarire l'esatta dinamica.