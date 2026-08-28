Arzana, Incendio Devasta Monte Idolo: Canadair, Super Puma e 4 Elicotteri in Azione
ARZANA – Un vasto incendio sta devastando le campagne di Arzana, in località Riu Sicaderba, minacciando il complesso forestale di Monte Idolo e una pineta. La situazione è gravissima e le fiamme continuano ad avanzare.
Il Dispositivo Aereo
Per fronteggiare il rogo è stato mobilitato un imponente dispositivo aereo. Sul posto stanno operando:
- Un elicottero leggero dalla base di San Cosimo
- Un secondo elicottero leggero dalla base di Sorgono
- Un elicottero leggero dalla base di Villasalto
- Il Super Puma dalla base di Fenosu
- Due Canadair, il cui arrivo è previsto per le 16:09
Le Operazioni
A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. della Stazione forestale di Lanusei. Le fiamme stanno interessando un territorio sempre più vasto, coinvolgendo anche il complesso forestale di Monte Idolo. Il dispositivo è stato progressivamente potenziato per cercare di contenere l'incendio e impedirne l'ulteriore propagazione.