Arzana, Incendio Divora Monte Idolo: Canadair e Super Puma in Azione. Situazione Gravissima

Arzana, Incendio Devasta Monte Idolo: Canadair, Super Puma e 4 Elicotteri in Azione

ARZANA – Un vasto incendio sta devastando le campagne di Arzana, in località Riu Sicaderba, minacciando il complesso forestale di Monte Idolo e una pineta. La situazione è gravissima e le fiamme continuano ad avanzare.

Il Dispositivo Aereo

Per fronteggiare il rogo è stato mobilitato un imponente dispositivo aereo. Sul posto stanno operando:

Un elicottero leggero dalla base di San Cosimo

Un secondo elicottero leggero dalla base di Sorgono

Un elicottero leggero dalla base di Villasalto

Il Super Puma dalla base di Fenosu

Due Canadair, il cui arrivo è previsto per le 16:09

Le Operazioni

A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. della Stazione forestale di Lanusei. Le fiamme stanno interessando un territorio sempre più vasto, coinvolgendo anche il complesso forestale di Monte Idolo. Il dispositivo è stato progressivamente potenziato per cercare di contenere l'incendio e impedirne l'ulteriore propagazione.