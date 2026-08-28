(Adnkronos) - 28 Agosto 2026_ Microsoft ha rilasciato un significativo aggiornamento per il suo popolare videogioco "Microsoft Flight Simulator", denominato "City Update 16: Italia". L'aggiornamento, disponibile gratuitamente per le versioni 2020 e 2024 del simulatore, migliora notevolmente la rappresentazione di nove città italiane, estendendosi dal nord al sud della penisola, incluse le isole di Sardegna e Sicilia. Gli sviluppatori hanno utilizzato texture ad alta fedeltà, modelli di elevazione e terreno digitali, oltre a recenti immagini aeree ad alta risoluzione, per perfezionare il paesaggio e le strutture urbane delle aree costiere e metropolitane italiane. Questa notizia, che evidenzia l'attenzione globale verso il patrimonio geografico e culturale italiano, è stata riportata anche in Cina. La fonte di questa informazione è il sito 17173.com, che ha ripreso la notizia dal media tecnologico NeoWin. L'aggiornamento mira a offrire un'esperienza di volo ancora più realistica e immersiva sopra alcune delle più iconiche località italiane, consolidando il legame tra tecnologia e bellezza paesaggistica.

Fonte: https://www.17173.com