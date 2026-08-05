Soccorso in Mare a Cala Rapina: Salvati Due Veleggiatori in Difficoltà a causa di mare mosso e vento

Bosa, Soccorso in Mare a Cala Rapina: Salvati Due Veleggiatori in Difficoltà

BOSA – Un intervento di soccorso si è reso necessario nel primo pomeriggio di oggi al largo di Cala Rapina, sulla costa settentrionale di Bosa. Un'imbarcazione a vela di circa dieci metri, con due persone a bordo, ha richiesto assistenza a causa di un'avaria al motore e del peggioramento delle condizioni meteo-marine.

L'Intervento della Guardia Costiera

La Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale di Bosa ha ricevuto la segnalazione via radio e ha disposto l'uscita della Motovedetta CP 835. Una volta sul posto, l'equipaggio ha constatato l'impossibilità di avvicinarsi all'imbarcazione in sicurezza a causa del mare formato, del vento da nord-ovest con raffiche superiori ai 20 nodi e del basso fondale.

Il Salvataggio con l'Idroambulanza

Per garantire il recupero delle persone a bordo, è stato richiesto l'intervento dell'idroambulanza della Croce Rossa Italiana con personale OPSA specializzato. Gli operatori si sono tuffati in acqua e hanno raggiunto l'imbarcazione, mettendo in salvo i due malcapitati. Parallelamente, la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni per il recupero dell'imbarcazione, verificando l'assenza di inquinamento e danni allo scafo.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, con il rientro in porto di tutte le unità coinvolte. La Guardia Costiera rinnova l'invito a consultare sempre le condizioni meteo-marine prima di navigare e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo. Per le emergenze in mare è attivo il Numero Unico per le Emergenze 112.