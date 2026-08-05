(Adnkronos) - Con 206 voti a favore e 133 contrari la Camera ha approvato la relazione della Giunta per le Autorizzazioni che ha respinto la richiesta di autorizzazione all'accesso alle chat che chiamano in causa l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Dopo il voto, i deputati del M5S hanno protestato e sono andati sotto i banchi della maggioranza con il telefono in mano.

Il voto è stato preceduto dal dibattito serrato tra banchi della maggioranza e dell'opposizione. "Quello che voi chiedete è farina del vostro sacco o è farina dei mafiosi che avete incontrato quando siete andati a trovare Cospito al 41 bis? È farina vostra o è farina loro? Voi avete messo Andrea Delmastro Delle Vedove nel mirino da quando ha rivelato quello che voi avete fatto con Cospito", ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, nella dichiarazione di voto.

"Proprio per quello che capitò ad Andrea Delmastro -ha aggiunto l'esponente di Fdi- i mafiosi hanno detto che Andrea Delmastro andava fatto saltare in aria. Onorevole Schlein vedete la differenza? Andrea Delmastro Delle Vedove, per aver inconsapevolmente e incolpevolmente aver incontrato dei mafiosi che non erano ancora condannati a titolo definitivo e non erano mafiosi si è dimesso e ha chiesto scusa, i suoi parlamentari, che sono andati a trovare dei mafiosi al 41 bis già condannati non hanno mai chiesto scusa e lei non li ha mai fatti dimettere. Perchè non chiedete le chat delle amministrazioni di Castellammare, di Torre Annunziata sciolte per mafia, di Portici, di Ercolano sotto ispezione, amministrazioni per le quali voi avete chiesto il voto, voi avete garantito il voto e avete fatto eleggere i camorristi?", ha aggiunto.

"Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione e oggi suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il proprio lavoro ai magistrati che contrastano le mafie", le parole di Elly Schlein, segretaria del Pd, prima che i deputati si esprimessero.

"Lo diciamo umilmente, ma con fermezza: smettetela di invocare Paolo Borsellino è insopportabile. Smettetela di richiamarvi alle sue idee e smettetela anche di riempirvi la bocca del concetto che la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo si è espresso con 15 milioni di voti e vi hanno detto basta a fare riforme per tutelare la vostra casta", ha detto Giuseppe Conte, leader M5S, in aula alla Camera.

Un "no comment" arriva dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi dopo il voto della Camera. Nei giorni scorsi Lo Voi aveva inviato una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana, dopo che il difensore di Mauro Caroccia aveva depositato in procura una memoria con le chat tra l’ex sottosegretario e il suo assistito, indagato per il caso della Bisteccheria d'Italia che sta già scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, chiedendone l’acquisizione. Dopo uno slittamento di alcuni giorni oggi l'Aula si è pronunciata.