Dal 5 agosto al 6 settembre torna il Mamatita Festival. Tra Alghero, Villanova Monteleone, Putifigari, l'Argentiera, Tempio Pausania, Osilo e Nuoro in scena cinquanta spettacoli e trenta compagnie. In cartellone: Teatro Nucleo, Circo Madera, Théâtre Circulaire, Teatro Necessario, Compagnia Samovar, Bottega Imata, Le Pagliacce e la sezione Focus Spagna. E' la decima edizione della prima rassegna in Sardegna di circo contemporaneo e spettacoli viaggianti riconosciuta dal Ministero della Cultura e organizzata dall'associazione Spazio T. Filo conduttore sarà il tema "Dieci anni di reincanto".
Dalla Spagna arrivano Cia Corcoles, Txema Muñoz,
Cia Jimena Cavalletti, Cia Eia e Cia Eia, protagoniste della
sezione Focus Catalogna. Dalla Spagna arriva anche Bastande Illusa
per la prima volta in Italia.
Dalla Francia arriva invece il Theatre
Circulaire con la sua tenda bianca, e dal Belgio approda in
Sardegna per la prima volta la compagnia Sitting Duck, per una
performance divertente e poetica. Tra le compagnie italiane sono in
arrivo BluCinque, capace di fondere danza, circo e teatro, Circo
Madera, tra le più apprezzate compagnie viaggianti del Bel Paese
per la sua capacità di abbracciare comicità, musica, danza e
acrobatica, sino alla compagnia Le Radiose, con il suo progetto che
unisce clown e vocalità.
Dopo più di trent'anni, torna in Sardegna anche
Teatro Nucleo, storica compagnia italo- argentina nata a Buenos
Aires agli inizi degli anni '70 ma stabilitasi in Italia dal 1978 a
causa della dittatura.
"Mamatita in catalano significa tata, balia-
spiega la direttrice artistica Chiara Murru- colei che nutre e si
prende cura. Da dieci anni questa è l'identità del festival che
vogliamo mantenere: un luogo dove arte e cultura fanno crescere la
comunità e, allo stesso tempo, trovano nel territorio e nel
pubblico e negli spazi che lo ospitano...