Cinquanta spettacoli in giro per l'isola con il Mamatita festival - Notizie

Dal 5 agosto al 6 settembre torna il Mamatita Festival. Tra Alghero, Villanova Monteleone, Putifigari, l'Argentiera, Tempio Pausania, Osilo e Nuoro in scena cinquanta spettacoli e trenta compagnie. In cartellone: Teatro Nucleo, Circo Madera, Théâtre Circulaire, Teatro Necessario, Compagnia Samovar, Bottega Imata, Le Pagliacce e la sezione Focus Spagna. E' la decima edizione della prima rassegna in Sardegna di circo contemporaneo e spettacoli viaggianti riconosciuta dal Ministero della Cultura e organizzata dall'associazione Spazio T. Filo conduttore sarà il tema "Dieci anni di reincanto".Dalla Spagna arrivano Cia Corcoles, Txema Muñoz, Cia Jimena Cavalletti, Cia Eia e Cia Eia, protagoniste della sezione Focus Catalogna. Dalla Spagna arriva anche Bastande Illusa per la prima volta in Italia.Dalla Francia arriva invece il Theatre Circulaire con la sua tenda bianca, e dal Belgio approda in Sardegna per la prima volta la compagnia Sitting Duck, per una performance divertente e poetica. Tra le compagnie italiane sono in arrivo BluCinque, capace di fondere danza, circo e teatro, Circo Madera, tra le più apprezzate compagnie viaggianti del Bel Paese per la sua capacità di abbracciare comicità, musica, danza e acrobatica, sino alla compagnia Le Radiose, con il suo progetto che unisce clown e vocalità.Dopo più di trent'anni, torna in Sardegna anche Teatro Nucleo, storica compagnia italo- argentina nata a Buenos Aires agli inizi degli anni '70 ma stabilitasi in Italia dal 1978 a causa della dittatura."Mamatita in catalano significa tata, balia- spiega la direttrice artistica Chiara Murru- colei che nutre e si prende cura. Da dieci anni questa è l'identità del festival che vogliamo mantenere: un luogo dove arte e cultura fanno crescere la comunità e, allo stesso tempo, trovano nel territorio e nel pubblico e negli spazi che lo ospitano...

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