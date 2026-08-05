All'indomani del sequestro di Villa Joy e di alcune aree a Cala Finanza, davanti all'isola di Tavolara, disposto dalla Procura di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi, non risultano indagati. Gli inquirenti starebbero vagliando la posizione di alcune persone, per violazioni del testo unico in materia edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio.
I sigilli nella villa acquisita dalla società
italo brasiliana Tavolara Bay Srl e al centro di un progetto di
costruzione di un glamping a cinque stelle, sono stati posti a
seguito di numerosi esposti fatti alla Procura oltre che proteste
di comitati e cittadini che vanno avanti dallo scorso 1 luglio.
Secondo la Procura, la villa sarebbe stata destinata a un uso non
conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre sarebbero
state realizzate abusivamente alcune piste e installati numerosi
moduli prefabbricati funzionali alla struttura principale, annessi
con modalità non conformi alla qualificazione urbanistica dell'area
e alla normativa di settore. Sempre secondo la tesi del sostituto
procuratore Sebastiano Carpinato, all'interno dell'area posta sotto
sequestro ci sarebbero evidenti emergenze di natura
storico-archeologica, sulla quale dovranno indagare ulteriormente i
funzionari della Soprintendenza di Sassari e Nuoro.
Intanto la società Tavolara Bay oggi ribadisce
di aver preso atto del provvedimento di sequestro e di stare
collaborando pienamente con le autorità competenti, mettendo a
disposizione la documentazione e il supporto tecnico necessari. "Le
contestazioni formulate sono allo stato oggetto di verifica e
saranno puntualmente chiarite nelle sedi competenti, - si legge in
una nota - Tavolara Bay ribadisce di avere rispettato l'impegno
assunto nel giudizio amministrativo di non realizzare, durante la
stagione 2026, gli interventi del progetto ZES relativi al
glamping, ai sentieri, alle piazzole e ad ulteriori trasformazioni
del territorio. Nella gestione del compendio di Villa Joy, Tavolara
Bay si...