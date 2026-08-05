La nuova piazza San Donato fa sperare il centro storico di Sassari - Notizie

Un angolo del centro storico di Sassari rinasce e diventa spazio di speranza e socializzazione.

Questa mattina il sindaco, Giuseppe Mascia, insieme con gli assessori, Massimo Rizzu e Patrizia Mercuri, e all'ex primo cittadino, Nanni Campus (che aveva avviato il progetto) ha inaugurato la nuova piazza San Donato, nell'omonimo rione dellla città antica, conclusa dopo un intervento costato 1,5 milioni di euro.

La piazza sottratta al degrado si presenta ora con panchine, oasi verdi, spazi per i pedoni, le bici e il gioco, razionalizzazione dei parcheggi, con priorità alle esi-genze dei residenti e delle persone con disabilità.

L'opera, finanziata attraverso il Next Generation Eu, consiste nella completa riqualificazione dello slargo di via San Cristoforo, su cui si affaccia l'istituto comprensivo di San Donato e che è delimitato negli altri lati da via Angius, via Moscatello e via Fontana.

Sono state eliminate le barriere architettoniche ed è stato realizzato uno spazio fruibile da chiunque. La piazza è stata arricchita da aree verdi, con l'inserimento di nuovi alberi per creare un ambiente che promuova il benessere collettivo. Le soluzioni architettoniche sono state pensate per essere armoniose, moderne e funzionali, in sintonia con il contesto urbano.

Oltre alla riqualificazione degli spazi, il progetto ha previsto il rifacimento dei sottoservizi, come le reti idriche e fognarie, la predisposizione per le reti delle telecomunicazioni e il rinnovo dell'illuminazione pubblica attorno all'edificio scolastico.



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