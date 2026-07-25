Sei appuntamenti tra jazz e danza al Nora Jazz Festival - Notizie

Dal 30 luglio al 13 agosto, al sito archeologico di Nora, va in scena "Women in Jazz", 17/a edizione dell'International Nora Jazz Festival. Un traguardo che la rassegna celebra accogliendo quattro artiste internazionali - Sophia Thakur, Morgan James, Georgia Cécile, Ayanna Witter-Johnson - e due eventi speciali affidati a compagnie di danza tra le più prestigiose d'Europa.Il festival è firmato dall'Associazione Enti Locali in collaborazione col Ministero della Cultura. Sul palcoscenico dell'antica città di Nora si intrecciano voci, linguaggi, sensibilità provenienti da Paesi lontani, dando vita a un'esperienza artistica che supera i confini geografici e stilistici. A inaugurare il cartellone Georgia Cécile, la "nuova voce della Scozia", che il 30 luglio aprirà la rassegna con un soul intenso e vibrante, capace di fondere eleganza jazz, profondità emotiva e influenze che rimandano a Nina Simone ed Esperanza Spalding. L'1 agosto è la volta dell'americana Morgan James, artista dalla voce potente e raffinata, apprezzata da leggende come Prince e Berry Gordy. Interprete dalla forte personalità, ha costruito il proprio percorso artistico attraverso originali riletture dei grandi classici della musica, spesso appartenenti al repertorio maschile, trasformandoli in interpretazioni di straordinaria intensità espressiva.Il 6 agosto spazio ai colori del reggae, del soul e del jazz con Ayanna Witter-Johnson, cantautrice, violoncellista e compositrice britannica, capace di intrecciare con naturalezza linguaggi musicali differenti. La sua eredità giamaicana si traduce in una scrittura autentica e originale, dove tradizione, sperimentazione e impegno convivono in un racconto sonoro di rara intensità. L'8 agosto il festival accoglie l'universo poetico e musicale di Sophia Thakur, artista pluripremiata che attraversa con assoluta libertà i confini tra spoken word, jazz, ritmo e performance.Special event il 7 agosto con "La Notte delle Stelle", un appuntamento che riunisce interpreti, compagnie e...

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