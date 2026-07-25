Dal 30 luglio al 13 agosto, al sito archeologico di Nora, va in scena "Women in Jazz", 17/a edizione dell'International Nora Jazz Festival. Un traguardo che la rassegna celebra accogliendo quattro artiste internazionali - Sophia Thakur, Morgan James, Georgia Cécile, Ayanna Witter-Johnson - e due eventi speciali affidati a compagnie di danza tra le più prestigiose d'Europa.
Il festival è firmato dall'Associazione Enti
Locali in collaborazione col Ministero della Cultura. Sul
palcoscenico dell'antica città di Nora si intrecciano voci,
linguaggi, sensibilità provenienti da Paesi lontani, dando vita a
un'esperienza artistica che supera i confini geografici e
stilistici. A inaugurare il cartellone Georgia Cécile, la "nuova
voce della Scozia", che il 30 luglio aprirà la rassegna con un soul
intenso e vibrante, capace di fondere eleganza jazz, profondità
emotiva e influenze che rimandano a Nina Simone ed Esperanza
Spalding. L'1 agosto è la volta dell'americana Morgan James,
artista dalla voce potente e raffinata, apprezzata da leggende come
Prince e Berry Gordy. Interprete dalla forte personalità, ha
costruito il proprio percorso artistico attraverso originali
riletture dei grandi classici della musica, spesso appartenenti al
repertorio maschile, trasformandoli in interpretazioni di
straordinaria intensità espressiva.
Il 6 agosto spazio ai colori del reggae, del
soul e del jazz con Ayanna Witter-Johnson, cantautrice,
violoncellista e compositrice britannica, capace di intrecciare con
naturalezza linguaggi musicali differenti. La sua eredità
giamaicana si traduce in una scrittura autentica e originale, dove
tradizione, sperimentazione e impegno convivono in un racconto
sonoro di rara intensità. L'8 agosto il festival accoglie
l'universo poetico e musicale di Sophia Thakur, artista
pluripremiata che attraversa con assoluta libertà i confini tra
spoken word, jazz, ritmo e performance.
Special event il 7 agosto con "La Notte delle
Stelle", un appuntamento che riunisce interpreti, compagnie e...