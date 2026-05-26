(Adnkronos) - Lavori iniziati per il festival di Sanremo 2027. A confermarlo all’Adnkronos è il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, che delinea i primi passi verso la kermesse. "Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, spiega il direttore, "in cui stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il regolamento”.

Un lavoro dietro le quinte, dunque, che costituisce il fondamento per le successive scelte artistiche ed editoriali. "È il punto di partenza che poi ci porterà alla definizione dell'impianto di Sanremo 2027", conclude Di Liberatore, segnalando che il processo è appena agli inizi.

Di Liberatore ha spiegato che la prossima stagione televisiva si muoverà sul doppio binario di "continuità e innovazione", con l'obiettivo di essere "ancorati al presente, ma proiettati nel futuro". Pur mantenendo il riserbo sui palinsesti, che saranno presentati il 3 luglio, assicura che non mancheranno "delle sorprese".

Interrogato sulla ricerca di nuovi volti, Di Liberatore conferma l'intenzione di "far crescere altri talenti", ma con una strategia precisa e ponderata. "Il territorio di sperimentazione è un pochino più complesso in questo momento", ammette, spiegando che la tradizionale "palestra" di canali come Rai2 è meno praticabile. La soluzione, quindi, è far crescere i nuovi conduttori "con degli eventi", piuttosto che esporli subito a "lunghe serialità" sulla rete ammiraglia. Un percorso che richiede "molta accuratezza e oculatezza".

Sul fronte della continuità, invece, arrivano rassicurazioni su programmi di successo come 'Stasera tutto è possibile'. Pur senza poterne definire oggi il futuro nel 2027, Di Liberatore lo definisce "un titolo fortissimo, a cui non rinunceremo mai".

Per l'estate 2026 la Rai non si farà "trovare impreparata" di fronte alla concorrenza. A spiegarlo all’Adnkronos è il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che annuncia una strategia precisa per rispondere al successo ottenuto l’estate scorsa da Mediaset con 'La Ruota della Fortuna'. La prima contromisura, spiega, sarà schierare ‘L'Eredità Estate’ per non lasciare il terreno libero alla concorrenza e i telespettatori senza una offerta solida.

Ma la vera ossatura della programmazione estiva sarà il potenziamento dell'offerta musicale, con un forte "approccio culturale e di servizio pubblico". Si rafforza infatti il filone delle "Notti", dedicato al legame tra musica e territorio. Oltre alla confermata 'La Notte della Taranta', 'La Notte dei Serpenti' trasloca su Rai 1 forte delle "tantissime potenzialità" dimostrate. A queste si aggiunge 'La Notte dei Fiori', un nuovo progetto per esplorare le radici musicali del Nord Italia. "Abbiamo il sud, il centro e il nord", commenta Di Liberatore, "crediamo sia un'esposizione diversa della musica, di valorizzazione del patrimonio culturale dell'Italia".

L'offerta si arricchirà ulteriormente con grandi eventi come il concerto di Cremonini e la trasmissione 'Vita' dal Circo Massimo, che legherà la musica a temi di benessere e salute. Una strategia a tutto campo, motivata da una chiara consapevolezza, come conclude il direttore: "Il pubblico ci ha dimostrato che la televisione non va in vacanza".