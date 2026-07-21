Sinnai e Maracalagonis, Nuovi Blackout con il Caldo: Le Sindache al Fianco dei Cittadini e Sollecitano E-Distribuzione

Sinnai e Maracalagonis, Nuovi Blackout con il Caldo: Sindache Intervengono

SINNAI – Una nuova ondata di interruzioni di corrente ha colpito Sinnai e Maracalagonis, gettando nella disperazione i cittadini già provati dal caldo torrido. Le proteste sui social sono esplose, con i residenti che segnalano disagi pesanti in diverse zone. Le sindache dei due comuni sono intervenute per fare chiarezza e indicare le azioni da intraprendere. Dalla mappa dei guasti di E-distribuzione risultano tre guasti in gestione a Sinnai

Sinnai: La Sindaca Aggiorna i cittadini

Anche questa sera, diverse zone di Sinnai sono state interessate da blackout. La sindaca Maria Barbara Pusceddu ha pubblicato un aggiornamento: "Purtroppo anche questa sera in alcune zone di Sinnai, come in altri comuni della Città Metropolitana, si stanno verificando disservizi dovuti all'interruzione dell'energia elettrica.Ho contattato personalmente i responsabili di zona: diverse squadre sono al lavoro da ore e stanno intervenendo senza sosta per risolvere il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile."

Le Cause e il Numero Verde

Il problema reale di questi giorni è il sovraccarico della rete, causato dall'uso massiccio dei condizionatori. I guasti sono di competenza del distributore di energia, non del Comune, che può solo sollecitare gli interventi.

Per segnalare un guasto, il modo più rapido è contattare direttamente E-Distribuzione al:

☎️ Numero Verde 803.500

(Gratuito da rete fissa e cellulare, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7)

Il servizio consente di segnalare guasti, interruzioni e situazioni di pericolo (cavi danneggiati, pali pericolanti). Per velocizzare, è consigliabile avere a portata di mano il codice POD della fornitura (riportato in bolletta). Sono disponibili anche il sito web, l'App e il chatbot Eddie.

Maracalagonis: Guasto in via Dante

Anche la vicina Maracalagonis è stata colpita da blackout. La sindaca ha comunicato: "Altro guasto via Dante e zone limitrofe. Ripristino previsto per le 23:30".