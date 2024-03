Oristano

In un’assemblea a Oristano una valutazione sul successo elettorale

Un nuovo congresso del popolo sardo, da convocare entro due anni, e la scrittura di un nuovo Statuto dell’autonomia della Sardegna: sono due delle proposte lanciate nel corso dell’affollato incontro di Sinistra Futura che si è svolto sabato scorso a Oristano, con l’obiettivo di valutare il recente risultato elettorale ma anche di contribuire a individuare i più importanti impegni con cui dovrà cimentarsi la nuova amministrazione regionale.

A illustrare il progetto di una nuova fase costituente è stato Renato Cugini, autorevole esponente del movimento politico, che ha spiegato come – a distanza di 70 anni dall’assemblea del popolo sardo che ha dato vita all’attuale Statuto, rimasto in gran parte inattuato – sia ora “necessario pensare a un momento costituente di una nuova visione della Sardegna, della sua Costituzione, del suo posizionamento nel contesto internazionale e mediterraneo e con l’Europa, del suo sviluppo socio-economico e, infine, di una nuova vocazione di popolo come messaggero di pace e di civiltà nel mondo”.

Cugini ha in particolare auspicato l’avvio di una nuova e partecipata riflessione che porti a ridefinire il sistema di poteri in capo alla Regione, in stretta relazione