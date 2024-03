Era stata rubata l’auto coinvolta nell’incidente mortale costato la vita a una giovane donna

Oristano

Accertamenti dei carabinieri

Era stata rubata l’auto coinvolta nell’incidente costato la vita ieri sera a Giulia Erdas, 41 anni, di Morgongiori. L’utilitaria, una Ford C Max era stata portata via proprio a Morgongiori, lungo la via Vittorio Emanuela, dove si trovata parcheggiata con le chiavi nel quadro di accensione.

Lo hanno accertato i carabinieri della Compagnia di Mogoro.

Nella mattinata di oggi il proprietario dell’auto ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Morgongiori.

Secondo la ricostruzione della polstrada di Sanluri la Ford C Max ha sbandato mentre percorreva la Statale 131 nei pressi del bivio di Mogoro. Ha carambolato sul guard rail arrestando la sua corsa sulla barriera sparti traffico in cemento.

Giulia Erdas è morta sul colpo: i soccorritori hanno potuto accertarne solo il decesso.

La notizia della sua scomparsa ha destato grande commozione. La donna lascia tre figlie, delle quali due bambine in tenera età.

Ultimamente stava affrontando un periodo difficile.

Lunedì, 11 marzo 2024

Fonte: Link Oristano

