Sicurezza sul lavoro, vertice in Prefettura: “Nell’Oristanese troppi incidenti”

Oristano

Tra gli obiettivi favorire una stretta collaborazione tre le istituzioni e maggiori controlli nel territorio provinciale

Più attenzione per evitare gli infortuni sul lavoro nell’Oristanese. È questo il messaggio ribadito in un vertice che si è tenuto oggi in Prefettura volto a garantire una maggiore sicurezza in provincia, anche alla luce del drammatico incidente costato la vita, lo scorso mese, al muratore oristanese Roberto Carboni, precipitato dal tetto di un capannone, a Simaxis.

Al tavolo, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, erano presenti l’Assessorato Regionale del Lavoro, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, il Comune di Oristano, i vertici delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, la Direzione della Asl 5 di Oristano, dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari-Oristano, della sede provinciale dell’Inps e dell’Inail, il vicepresidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano Nando Faedda, oltre ai referenti delle associazioni sindacali e lavoristiche più rappresentative dell’Oristanese.

Il prefetto Angieri ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di favorire una stretta collaborazione tra le istituzioni competenti in materia di salute e sicurezza, sia in chiave preventiva che in presenza di situazioni di rischio, per fare in modo che “tragedie come quella di Simaxis non si ripetano più”.

“Serve l’aiuto di tutti gli attori coinvolti nel mondo del lavoro”, ha dichiarato durante la riunione Angieri, “questo per attivare interventi di più ampio respiro, finalizzati anche allo sviluppo di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà legate alle carenze di organico e finanziarie, i presenti hanno raccolto l’invito del prefetto a intensificare i controlli in tutta la provincia e a incrementare la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, effettuata gratuitamente dalle associazioni di categoria, e dei ragazzi impegnati nei percorsi scolastici.

“Abbiamo un obbiettivo comune”, ha concluso il prefetto Angieri, “la riduzione degli incidenti sul lavoro”.