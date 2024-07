Seneghe, ventesima edizione del Cabudanne de sos Poetas

Dal 25 agosto all’8 settembre 2024, Seneghe ospiterà il Cabudanne de sos Poetas, il festival di poesia più importante della Sardegna, giunto alla sua ventesima edizione. Il festival ritorna nei suoi luoghi tradizionali come la piazza e il centro storico, tra Domo de sa poesia, Prentza de Murone, Putzu Arru, Campo della Quercia e Partza de sos Ballos. Quattordici giornate intense, dalla mattina alla sera, ricche di appuntamenti poetici e letterari, mostre, letture, dibattiti, laboratori, cinema, musica e teatro, con oltre settanta ospiti. Pale eoliche a Seneghe, si allarga il fronte del no . Il festival è organizzato dall’associazione Perda Sonadora, che nonostante le difficoltà, ha mantenuto viva questa importante iniziativa culturale del Montiferru. Il Cabudanne è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dal main sponsor Pastificio F.lli Cellino, che ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura e le eccellenze culinarie del territorio. Quest’anno, il programma include un focus sulla situazione in Palestina con la partecipazione di Francesca

