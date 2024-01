Bosa

L’incidente nel pomeriggio

Un motociclista oristanese è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto questo pomeriggio. La sua moto si è scontrata con un’utilitaria, una Fiat Punto, lungo la strada litoranea Bosa-Alghero, nella zona di S’Abba Druche.

Il centauro è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, viste le sue condizioni di salute.

L’autista della Fiat Punto, originario di Bosa, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano.

Il motociclista viaggiava con altri bikers verso Alghero.

Sul posto vigili del fuoco di Macomer e i carabinieri.

Gli stessi vigili del fuoco di Macomer nel pomeriggio sono dovuti intervenire anche lungo la Statale 129, nei pressi del rifornitore del bivio per Bolotana, diove si è verificato un altro incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, due autovetture hanno impattato frontalmente coinvolgendo i tre occupanti. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.